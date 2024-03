ATELIER BLASON POUR LES ENFANTS Mende, mercredi 24 avril 2024.

ATELIER BLASON POUR LES ENFANTS Mende Lozère

Venez découvrir le monde symbolique et passionnant du blason.

Lors d’un atelier manuel en intérieur, les enfants auront la possibilité de créer leur propre blason et de l’orner avec des animaux, des formes géométriques, des couleurs… Les enfants repartent avec leur création.

Visite limitée à 10 enfants accompagnés.

Durée 1h30, tarif 5 €/enfant, gratuit pour l’accompagnant adulte.

Réservation conseillée. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Place du foirail

Mende 48000 Lozère Occitanie contact@mendetourisme.fr

L’événement ATELIER BLASON POUR LES ENFANTS Mende a été mis à jour le 2024-03-18 par 48 OT de Mende