Atelier Bébés Lecteurs Gourdon, mercredi 24 avril 2024.

Atelier Bébés Lecteurs Gourdon Lot

Lire des histoires aux tout-petits

C’est le principe des séances de bébés lecteurs qui ont lieu une fois par mois à la Bibliothèque Intercommunale à Gourdon.

Durant cette séance de lecture réservée aux 0-3 ans, les bébés sont subjugués par les mots et les images car tous les bébés et les jeunes enfants aiment les livres.

Les premiers mois et les premières années de la vie d’un enfant se caractérisent par un goût pour l’exploration et une curiosité insatiables.

Les sons, les voix, les couleurs, les odeurs, la musique… tout captive les petits. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:30:00

fin : 2024-04-24

Place Noël Poujade

Gourdon 46300 Lot Occitanie

L’événement Atelier Bébés Lecteurs Gourdon a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Gourdon