Atelier BD Bibliothèque de Carpiquet Carpiquet, samedi 6 avril 2024.

Atelier BD Bibliothèque de Carpiquet Carpiquet Calvados

Lors de l’atelier, les participants découvriront la création d’un personnage aux traits cartoon et comment le rendre dynamique et drôle.

L’atelier est animé par Mookimax, auteur et dessinateur de la BD Gaston l’ourson.

Sur réservation au 02 31 71 20 20 ou par mail à accueil@carpiquet.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06

Bibliothèque de Carpiquet Av. Charles de Gaulle

Carpiquet 14650 Calvados Normandie accueil@carpiquet.fr

L’événement Atelier BD Carpiquet a été mis à jour le 2024-03-11 par OT Caen la Mer