Atelier : Arts plastiques et littérature jeunesse Librairie Les 400 coups Le Havre, vendredi 3 mai 2024.

Atelier : Arts plastiques et littérature jeunesse Librairie Les 400 coups Le Havre Seine-Maritime

« A chaque séance, on découvre l’univers d’un auteur et on s’inspire de celui-ci pour créer ! »

Vous partirez à la découverte de l’univers ludique, simple et poétique de Lucie Félix et de ses livres-objets !

Après avoir lu quelques-uns des ses livres et découvert son univers, vous fabriquerez des « oiseaux-culbuto » comme dans son livre « le nid ».

Une fabrication si simple qu’elle en devient magique ! Une technique que les enfants pourront s’approprier facilement et refaire à la maison.

Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Durée : 1h30.

Réservation par mail info@les400coups.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 10:30:00

fin : 2024-05-03 12:00:00

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie info@les400coups.fr

L’événement Atelier : Arts plastiques et littérature jeunesse Le Havre a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie