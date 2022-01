ATELIER ARTISTIQUE | Initiation à la typogravure Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

ATELIER ARTISTIQUE | Initiation à la typogravure Villers-Cotterêts, 8 février 2022, Villers-Cotterêts. ATELIER ARTISTIQUE | Initiation à la typogravure Villers-Cotterêts

2022-02-08 – 2022-02-08

Villers-Cotterêts Aisne 5.35 Créez une typogravure à partir d’une œuvre des Dumas père et fils que vous préférez : création d’un texte original ou sélection d’une phrase emblématique du roman, de quelques mots ou d’émotions en rapport avec l’œuvre choisie que vous illustrerez selon la technique de la typogravure. En amont : les participants doivent présélectionner l’œuvre qu’ils préfèrent des Dumas. Date : mardi 8 février 2022, à 9h et 13h30 (1 séance au choix) Durée : 3h par séance Tarif : 5,35 + 18 ans € / 3,20 € – 18 ans Tous publics, à partir de 8 ans Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 et à musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr Créez une typogravure à partir d’une œuvre des Dumas père et fils que vous préférez : création d’un texte original ou sélection d’une phrase emblématique du roman, de quelques mots ou d’émotions en rapport avec l’œuvre choisie que vous illustrerez selon la technique de la typogravure. En amont : les participants doivent présélectionner l’œuvre qu’ils préfèrent des Dumas. Date : mardi 8 février 2022, à 9h et 13h30 (1 séance au choix) Durée : 3h par séance Tarif : 5,35 + 18 ans € / 3,20 € – 18 ans Tous publics, à partir de 8 ans Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 et à musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr +33 3 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas/app/report/index.html Créez une typogravure à partir d’une œuvre des Dumas père et fils que vous préférez : création d’un texte original ou sélection d’une phrase emblématique du roman, de quelques mots ou d’émotions en rapport avec l’œuvre choisie que vous illustrerez selon la technique de la typogravure. En amont : les participants doivent présélectionner l’œuvre qu’ils préfèrent des Dumas. Date : mardi 8 février 2022, à 9h et 13h30 (1 séance au choix) Durée : 3h par séance Tarif : 5,35 + 18 ans € / 3,20 € – 18 ans Tous publics, à partir de 8 ans Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 et à musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr Séverine Rabozzi

Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Villers-Cotterêts Adresse Ville Villers-Cotterêts lieuville Villers-Cotterêts Departement Aisne

Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-cotterets/

ATELIER ARTISTIQUE | Initiation à la typogravure Villers-Cotterêts 2022-02-08 was last modified: by ATELIER ARTISTIQUE | Initiation à la typogravure Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 8 février 2022 Aisne Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts Aisne