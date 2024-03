Atelier aromathérapie Ferme familiale Gustave Courbet Flagey, samedi 1 juin 2024.

Atelier aromathérapie Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 14h00 Ferme familiale Gustave Courbet Réservation obligatoire.

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez découvrir les fleurs et les arbres au cours des saisons dans des peintures impressionnistes.

La thématique est de reprendre une œuvre d’un impressionniste, de repérer des plantes, des fleurs ou des arbres illustrant cette peinture en fonction des saisons et de décrire leurs caractéristiques botaniques et leurs actions médicinales.

Cet atelier est animé par Olivier Tissot, pharmacien herboriste.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d'Ornans. Aujourd'hui, c'est un lieu d'expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d'ateliers d'art plastique, d'activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture.

