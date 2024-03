Atelier apprendre à reconnaître le chant des oiseaux 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic, mercredi 17 avril 2024.

Atelier apprendre à reconnaître le chant des oiseaux Hirondelle – Pays de la Loire Grandeur Nature Mercredi 17 avril, 10h00 44210 Pornic, France Pays de la Loire Inscription en ligne via notre site internet rubrique calendrier Si impossible nous contacter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T10:00:00+02:00 – 2024-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T10:00:00+02:00 – 2024-04-17T12:00:00+02:00

Apprendre les chants d’oiseaux quelle histoire, c’est impossible non ? Si si, on vous promet que c’est possible, et sans solfège. L’essentiel est de se concentrer sur quelques chants, entre 2 ou 3 voire 5 pour une première année, ensuite on augmente au fur et à mesure. Eugene, notre ornithologue, saura vous guider en repérant les notes les plus fines et délicates parmi les gazouillis frénétiques du printemps. Vous pourrez ensuite commencer à « parler oiseau » un peu plus chaque jour ! Sortie conseillée à partir de 10 ans

44210 Pornic, France Pays de la Loire 44210 Pornic, France Pays de la Loire Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.associationhirondelle.fr/calendrier/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251740262 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@associationhirondelle.fr »}]

ornithologie oiseaux