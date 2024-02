Atelier ADULTE Fabrication d’un ex-voto en métal repoussé avec l’artiste Victoria KIEFFER Val-de-Moder, dimanche 11 février 2024.

Atelier ADULTE Fabrication d’un ex-voto en métal repoussé avec l’artiste Victoria KIEFFER Val-de-Moder Bas-Rhin

Venez découvrir comment fabriquer un ex-voto en métal repoussé. Victoria Kieffer vous permettra d’apprendre à apprivoiser cette matière souple et solide à la fois. Les usages et les représentations n’auront plus de secrets pour vous. Vous serez ensuite guidé par l’artiste dans la création à partir de reproductions d’ex-voto.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11 16:30:00

24 rue du Dr Albert Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est musee@commune-valdemoder.fr

