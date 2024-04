Atelier ados « acrobatie et aériens » Châteauneuf-sur-Cher, samedi 20 avril 2024.

Atelier ados « acrobatie et aériens » Châteauneuf-sur-Cher Cher

Samedi

A partir de 11 ans, participez à l’atelier cirque pour ados de Châteauneuf en piste à la salle de sport !

Pendant cette initiation, les enfants travailleront la souplesse, la force et l’équilibre. Ils découvriront les bases du trapèze et des tissus aériens. Cet atelier est accessible à tous et toutes à partir de 11 ans, sans niveau prérequis. 1515 15 EUR.

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Place des Promenades

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire contact@chateauneufenpiste.fr

