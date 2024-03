Atelier accueil de la biodiversité dans sa maison Rosnay, jeudi 30 mai 2024.

Atelier accueil de la biodiversité dans sa maison Rosnay Indre

Jeudi

Visites de sites, chantiers participatifs de restauration ou de rénovation, inventaire participatif du patrimoine bâti, initiations, ateliers thématiques… La Fabrique du Patrimoine est un projet collaboratif et porté par le Parc de la Brenne, autour du patrimoine bâti, des savoir-faire …

Et si nous n’étions pas les seuls à habiter nos maisons et nos granges?

Au cours de cette visite, nous nous intéresserons aux différentes espèces animales qui cohabitent nos bâtiments et nos villages, et échangerons sur des solutions, pour permettre ou rendre plus facile cette cohabitation.

En faisant le tour du chantier de la maison de la Rénovation, située sur le site de la maison du Parc, vous découvrirez différentes structures d’accueil de la faune (gîtes à chauve-souris, abris à reptiles, nichoirs à oiseaux, etc.), des aménagements pouvant s’intégrer dans des projets de rénovation mais aussi de construction.

Début : 2024-05-30 18:00:00

fin : 2024-05-30 20:00:00

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

