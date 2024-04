[Atelier] A vos blasons Dieppe, jeudi 25 avril 2024.

[Atelier] A vos blasons Dieppe Seine-Maritime

Licornes, clefs, fleurs de lys ou encore or, sinople ou azur… Venez vous initier à l’héraldique, l’art de composer les blasons ! un moment de partage entre petits et grands à la trace de l’ancêtre de nos cartes d’identité et de nos logos.

Atelier pour les enfants de plus de 7 ans.

Réservation conseillée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25

Musée de Dieppe (Château)

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie museededieppe@mairie-dieppe.fr

