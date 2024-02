Atelier à l’île MoulinSart île MoulinSart Fillé, mercredi 24 juillet 2024.

Atelier à l’île MoulinSart atelier Les mains dans la terre Mercredi 24 juillet, 11h00 île MoulinSart sur réservation auprès de l’île MoulinSart

L’atelier à l’île MoulinSart le mercredi 24 juillet à 11h

Le Musée s’invite sur l’île MoulinSart pour un atelier Les mains dans la terre.

Dès 4 ans, enfants et adultes, 6 € par persone

Réservation auprès de l’île MoulinSart

île MoulinSart Fillé-sur-Sarthe Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire

atelier les mains dans la terre

