Atelier #6 « L’art est un jeu d’enfant » Empreinte végétale Chéniers, vendredi 19 avril 2024.

Atelier #6 « L’art est un jeu d’enfant » Empreinte végétale Chéniers Creuse

L’enfant met la main à l’argile en confectionnant dans un premier temps une petite coupelle qu’il pourra ensuite décorer avec des empreintes de feuilles et de fleurs fraîchement ramassées dans le parc de la Tuilerie de Pouligny. Une manière originale d’apporter une touche naturelle et décorative à un petit objet du quotidien !

Pour les 5-12 ans. Matériel fourni. Tarif 6€

Tuilerie de Pouligny

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine tuilerie.pouligny@ccpaysdunois.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 11:00:00

fin : 2024-04-19 12:00:00



