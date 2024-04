Atelier 6-12 ans autour de l’exposition Un train peut en cacher un autre Mairie Salle d’exposition (niveau 4) Eymoutiers, vendredi 9 août 2024.

Atelier 6-12 ans autour de l’exposition Un train peut en cacher un autre Mairie Salle d’exposition (niveau 4) Eymoutiers Haute-Vienne

Découvre l’aventure du train et de l’ancien tramway électrique qui traversaient Eymoutiers il y a 100 ans !

Un guide te fera assembler wagons et locomotives en papier, toucher à l’aveugle des sacs remplis des matériaux autrefois transportés, construire une maquette de viaduc et retracer la ligne entre Saint-Léonard et Eymoutiers avec ses ponts et tunnels. Tu verras aussi comment fonctionne une locomotive à vapeur et une très rare vidéo du tramway électrique à Saint-Bonnet-Briance ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 15:30:00

fin : 2024-08-09 17:00:00

Mairie Salle d’exposition (niveau 4) 8 rue de la collégiale

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier 6-12 ans autour de l’exposition Un train peut en cacher un autre Eymoutiers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Portes de Vassivière