Atelier 6-10 ans – Sacrebleu ! L’univers du bleu Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, vendredi 19 avril 2024.

Atelier 6-10 ans – Sacrebleu ! L’univers du bleu Découvre l’univers surprenant du bleu à travers des activités au musée. Vendredi 19 avril, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Tarif 5€ – De 6 à 10 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription https://culture.never.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T15:00:00+02:00 – 2024-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T15:00:00+02:00 – 2024-04-19T17:00:00+02:00

Explore les nuances comme le bleu cyan, le bleu canard et le bleu roi et laisse-toi emporter par les différentes expressions et sensations qu’elles évoquent. Rejoins-nous pour une aventure pleine de couleurs !

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}]

culture patrimoine

Ville de Nevers