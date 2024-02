ATELIER 5/7 ANS « OSCAR LE RENARD » Carnuta, Jupilles, jeudi 25 avril 2024.

Viens découvrir les aventures d’Oscar le renard ! À travers son histoire, devine où il vit, ce qu’il chasse et mange, comment il construit sa maison et qui sont ses amis. Oscar n’aura plus de secret pour toi !

Début : 2024-04-25 10:30:00

fin : 2024-04-25 12:00:00

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

