Atelier 2 tonnes Pontarlier, samedi 25 mai 2024.

Atelier 2 tonnes Pontarlier Doubs

Organisé par l’Association Durable et Doubs.

L’atelier immersif pour imaginer le futur et agir ensemble pour le climat ! En 3h et en équipe, projetez-vous jusqu’à 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la transition bas carbone.

Inscription par mail 48h à l’avance. Se joue de 5 à 8 personnes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25 12:00:00

Maison des Associations

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté durable-et-doubs@outlook.fr

L’événement Atelier 2 tonnes Pontarlier a été mis à jour le 2024-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS