Atelier #2 « L’art est un jeu d’enfant »- Lain’art Fresselines, mercredi 17 avril 2024.

Atelier collage et laine à partir de bouts de laine prédécoupés avec des tailles et des couleurs différentes, l’enfant est invité à créer le paysage de son choix. Des motifs, des personnages… tout est possible !

Pour les 5-12 ans. Matériel fourni. Tarif 6€

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine emr@ccpaysdunois.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 16:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00



