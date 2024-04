Aswhat en concert Royan, samedi 13 avril 2024.

Aswhat en concert Royan Charente-Maritime

Aswhat est la réunion de 4 musiciens aquitains autour d’un répertoire pluriel, issu de diverses régions du monde. Le duo batterie/contrebasse, incisif et évocateur, soutient magistralement les voix gracieuses et mélancoliques du oud et du doudouk.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@royanatlantque.fr

