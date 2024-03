Astronomie et pollution lumineuse Sortie CPIE Ogeu-les-Bains, samedi 13 avril 2024.

Astronomie et pollution lumineuse Sortie CPIE Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Sous le ciel du piémont pyrénéen, initiez vous aux mystères de l’Astronomie.

Les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles, vous observerez les constellations dans un télescope et découvrirez des légendes du ciel.

L’occasion d’aborder la pollution lumineuse et l’importance de la nuit.

A partir de 7 ans, sur réservation, niveau débutant. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:45:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@cpiebearn.fr

