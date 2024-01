Stage 8/12 ans – Des lichens, QUESACO ??? Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, mercredi 17 juillet 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 09:30:00

fin : 2024-07-18 16:30:00

Sur inscription obligatoire.

Dans le cadre de ses actions « JEUNESSE » le CPIE Littoral basque propose chaque année 6 stages à destination des 8 / 12 ans.

Ces stages sont basés sur des découvertes scientifiques et des pratiques culturelles et artistiques.

Ils permettent aux jeunes du territoire de se sensibiliser à l’environnement et de passer à l’action concrète!

Ce troisième stage 2024 « art et science » de deux jours s’intéresse à la biodiversité et en particulier aux couleurs, formes et textures des lichens du domaine d’Abbadia et de la Corniche basque.

Souvent confondus avec les mousses (ou bien ignorés complètement) ces humbles organismes végétaux peuvent nous parler d’une vie microscopique insoupçonnée qui nous entoure partout.

Et en plus, leurs couleurs, formes et textures inspirent depuis longtemps des expérimentations créatives (et parfois gastronomiques ! ).

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Hendaye Tourisme & Commerce