Exposition – Faune et flore du Sud du Golfe de Gascogne Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, 29 juin 2024, Hendaye.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-09-22

A travers des photographies prises en 2015 et 2020 sur la côte basque rocheuse par l’équipe de l’IFREMER d’Anglet, découvrez la richesse et la diversité des animaux et des végétaux de ce littoral particulièrement exposé à la houle du Golfe de Gascogne.

Ces clichés scientifiques représentent une sélection issue de plusieurs projets menés par le Laboratoire Environnement Ressources d’Arcachon.

Ces différents projets ont pour objectif partagé de d’évaluer l’état écologique du milieu et d’améliorer les connaissances des scientifiques sur la biodiversité. Lors de ces travaux de recherche, les individus parmi la faune et la flore non identifiables sur site sont prélevés et mis en collection.

En parallèle, des photos son systématiquement prises sur le terrain.

Cette exposition est à la fois un hommage au travail de terrain effectué en sciences océanographiques et aux découvertes associées..

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Hendaye Tourisme & Commerce