Asä Trio Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure, samedi 18 mai 2024.

Asä Trio Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure Yonne

Le répertoire d’ASÄ Trio s’imprègne de mélodies appréciées lors de voyages et de rencontres. Il compose un bouquet musical confrontant tradition et modernité. C’est avec leurs propres influences que ces trois chanteuses a cappella souhaitent donner un nouveau souffle au répertoire d’antan. Puisant dans un passé populaire et authentique, les chanteuses incarnent avec de nouvelles couleurs des chants traditionnels occitans, scandinaves, géorgiens et des Balkans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18

Lieu-dit Bois des Grottes Grottes d’Arcy-sur-Cure

Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Asä Trio Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2024-04-10 par COORDINATION YONNE