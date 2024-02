Arts graphiques et animation Projection visuel Médiathèque José Cabanis Toulouse, dimanche 21 avril 2024.

Arts graphiques et animation Projection visuel Projection de courts-métrages sur les arts graphiques dans la musique avec Les Vidéophages Dimanche 21 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T15:00:00+02:00 – 2024-04-21T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T15:00:00+02:00 – 2024-04-21T17:00:00+02:00

Dimanche 21 avril à 15h – Médiathèque José Cabanis – auditorium (niveau -1)

Musique – arts graphiques

Venez découvrir une sélection de courts-métrages d’animation qui mettent en valeur la musique et les compositions. Cette sélection de films présente une exploration des techniques et des styles graphiques pour rendre compte de leur diversité. En présence du réalisateur Jean-Charles Mbotti Malolo qui viendra accompagner son film Make It Soul.

Projection accompagnée par un intervenant des Vidéophages.

En écho au temps fort Morfosonic, musiques dessinées.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/arts-graphiques-et-animation-projection-visuel/ »}]

Projection Tout public