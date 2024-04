Arts et spectacle vivant IME Le Baudrier Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt, lundi 15 juillet 2024.

Arts et spectacle vivant dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 juillet IME Le Baudrier Saint-Sulpice-la-Forêt 250

Début : 2024-07-15T09:00:00+02:00 – 2024-07-15T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-19T09:00:00+02:00 – 2024-07-19T18:00:00+02:00

Sur la base de St Sulpice la Forêt.

Les arts et le spectacle vivant : initiation aux arts de la parole, aux arts du cirque, différents manières de raconter des histoires, création de décors éphémères et d’accessoires, jouer à se mettre en scène.

Une attention particulière sera portée aux temps de concertation, d’échanges et d’entraide entre les parties prenantes du séjour (équipe d’animation, groupes d’enfants).

Des groupes s’organiseront en commissions afin de favoriser le vivre ensemble et la vie collective.

Les jeunes seront ensemble en permanence pendant quelques jours. Il faudra trouver des règles communes et partagées, une organisation juste et équitable et enfin, laisser chacun profiter de ses vacances.

IME Le Baudrier Saint-Sulpice-la-Forêt rue de l'Abbaye , 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 51 48 51

Arts Création