JIL CAPLAN ARTPLEXE CANEBIERE Marseille, jeudi 18 avril 2024.

Jil Caplan s’est affirmée comme l’une des artistes les plus singulières et attachantes de notre patrimoine musical, avec autant de chansons marquantes à la clé (« Oh tous les soirs », « Tout ce qui nous sépare », « Natalie Wood » etc) que d’albums réalisés en compagnie des meilleurs compositeurs et arrangeurs.Interprète, autrice sensible et prolixe, elle est aussi écrivain (« Le Feu aux joues » est paru en 2022) et a joué dans plusieurs pièces de théâtre, comme « Sur la route », et, plus récemment « Juste la fin du monde » et « Le Dindon » (2022/23).Jil Caplan revient à ses éternelles amours : le folk rock à guitares, les ballades charnelles, les harmonies subtiles, quelque part entre Paul McCartney et Jeff Buckley. Tout cela grâce à la magie d’une rencontre : celle d’Émilie Marsh, musicienne, compositrice, autrice et interprète, qui fut longtemps la guitariste et l’arrangeuse de la chanteuse Dani. Une complicité à l’ardeur créatrice : Émilie à la musique, Jil aux textes, tandem fusionnel, alter égales, notes et mots, arrangements tissés par elles deux dans le même idéal écrin.Jil Caplan signe aujourd’hui l’un de ses meilleurs albums « Sur les cendres danser », sans doute le plus beau et le plus personnel. Élégance, émotion, énergie, poésie, tout ce qui lui ressemble. Tout ce qui nous rassemble.Sur les cendres danser, pour retrouver la joie, l’envol, pour revivre tout simplement.Retrouvons JIL CAPLAN sur scène accompagnée d’ÉMILIE MARSH, pour un concert exceptionnel à Marseille, invitée dans le cadre du Festival LES FEMMES S’EN MÊLENT.—Le Festival LES FEMMES S’EN MÊLENT a vu le jour pour la première fois à Paris en Mars 1997.Bien avant les débats sur la parité, LES FEMMES S’EN MÊLENT (LFSM) apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse et devenant ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes.Il devient itinérant dès sa troisième année et propose des concerts LES FEMMES S’EN MÊLENT dans de nombreuses grandes villes de France comme à Lille, Lyon, Grenoble, Nantes ou encore Toulouse. Il s’enrichit désormais d’un dispositif LES FEMMES S’ENGAGENT (ateliers, conférences, rencontres, projections, débats) qui œuvre pour pour plus d’égalité dans les musiques actuelles.

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:30

Réservez votre billet ici

ARTPLEXE CANEBIERE 125 LA CANEBIERE 13001 Marseille 13