Artdanthé #26 – Hors les murs Le Générateur Gentilly, vendredi 22 mars 2024.

Artdanthé #26 – Hors les murs Le festival Artdanthé, défricheur de nouvelles écritures chorégraphiques, revient pour sa 26ème édition du 9 au 23 mars 2024. 22 et 23 mars Le Générateur ▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬

Puisant autant dans la métaphore de l’absurde de La Métamorphose de Kafka que dans le féminisme du Manifeste des espèces compagnes de la chercheuse et biologiste Donna Haraway, la performeuse et chorégraphe Katalin Patkaï propose avec « La Quatrième Force » de montrer sur scène un exemple réel de la relation inextricable entre femme et chien, basée sur son expérience d’agent de sécurité cynophile.

Direction artistique : Katalin Patkaï et Aude Lachaise

Interprétation : Paco (Berger belge malinois), Arsène Boiffier-Patkaï, Abdellah Fellah, Katalin Patkaï, Alma Teschner.

Après une trilogie sur l’héritage de la féminité et la déconstruction de l’héritage familial, la chorégraphe, danseuse, chanteuse et metteuse en scène Marlène Rostaing poursuit son regard sur l’héritage de la violence avec un diptyque intitulé « Empathie ø ». Ce premier volet « La Lutte des Anges » questionne l’héritage de la violence reçue ou donnée, en tant que construction sociale, culturelle, religieuse, politique, familiale.

Chorégraphie et mise en scène : Marlène Rostaing

Interprétation : Claire Lamothe (danse et voix), Alexandre Nadra (danse et voix), Éric Perez (batterie et voix), Marlène Rostaing (danse et voix).

Le Générateur 16, rue Charles Frérot Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France

