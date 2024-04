Art et philo / C’est quoi le bonheur ? Musée d’arts de Nantes Nantes, mercredi 15 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-15 15:00 – 16:30

Gratuit : non 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche) Les ateliers pour les enfants à partir de 4 ans se font sans l’accompagnement d’un adulte. Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Pour les 7-9 ans

Avec Aurélie Lamarre, animatrice d’ateliers pour Graine de philo. Après avoir découvert une sélection d’œuvres de la collection du musée avec une médiatrice culturelle, les enfants participeront à une discussion philosophique sur le thème du bonheur facilitée par une animatrice philo. À quoi reconnaît-on le bonheur ? Que faut-il pour être heureux ? Le bonheur dure-t-il ? L’art peut-il contribuer au bonheur ?

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html