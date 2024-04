ART ET CHAPELLES EN ANJOU UN CIRCUIT À DÉCOUVRIR SUR LES BORDS DE LA LOIRE ET DU LAYON Chalonnes-sur-Loire, samedi 29 juin 2024.

L’association Art et chapelles en Anjou organise un circuit qui se déroulera du 29 juin au 25 août 2024, présentant des artistes contemporains dans des chapelles.

Horaire d’ouverture

Vendredi de 14 h -19 h

Samedi, dimanche et les jours fériés de 10 h -13 h et de 14 h -19 h

Chapelle Ancienne Église Notre Dame de- Beaulieu sur Layon

Artiste Nelly Buret

Chapelle Notre Dame de la Salette à Rochefort sur Loire

Artiste Justin Palermo

Chapelle Sainte Barbe des Mines à Chalonnes sur Loire

Artiste Claire Alary

Chapelle Chapelle du Château de la Haute-Guerche à St Aubin de Luigné

Artiste Julien Perrier

Dans chaque édifice du circuit

• accueil par un médiateur

• animaux et sacs à dos interdits à l’intérieur

des chapelles

• vente du catalogue du circuit et des cartes

postales des oeuvres. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-08-25

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire artetchapelles49@gmail.com

