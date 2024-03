Arrietty : le petit monde des chapardeurs + Atelier mini-meubles en papier Cinéma La Lanterne Bègles, vendredi 19 avril 2024.

Arrietty : le petit monde des chapardeurs + Atelier mini-meubles en papier Séance suivie d’un atelier de découpage de meubles miniatures en papier pour aménager la maison d’Arrietty ! Vendredi 19 avril, 16h00 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T16:00:00+02:00 – 2024-04-19T17:30:00+02:00

Le film

La minuscule Arrietty vit avec sa famille sous le plancher d’une vieille maison. Ce sont des « chapardeurs », de tout petits êtres cohabitant en secret auprès des êtres humains. Pour ne pas se faire remarquer et garantir leur sécurité, ils ont des règles bien précises à ne pas transgresser : il faut voler de quoi survivre dans la maison, mais toujours discrètement et en petite quantité ! Pourtant, quand le jeune Shô – un garçon sensible qui doit se faire opérer – arrive dans la maison, Arrietty va se mettre à braver quelques règles de sécurité. Une belle histoire d’amitié s’installe alors entre nos deux personnages…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

