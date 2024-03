ARNAUD DEMANCHE ESPACE JULIEN Marseille, vendredi 10 janvier 2025.

Village 42 présente en accord avec Lazerstorm et Prélude ProductionsARNAUD DEMANCHE Faut Qu’on Parle !VENDREDI 10 JANVIER 2025 – 20hOuverture des portes : 19h00Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs…Où l’on ne peut (soi-disant) «plus rien dire», mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi.Où la couleur d’un pull ou le nombre d’œufs dans un gâteau peut devenir un sujet d’engueulade sur Facebook. Où tout le monde a 50 filtres sur ses photos, mais plus aucun dans ses propos. Où la nuance n’existe plus que dans les nuanciers à peinture de chez Castorama. Où l’humour est coincé entre la censure et le politiquement correct.Il est vraiment temps de se parler !Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision, la radio et le web, Arnaud Demanche livre ici une ode cynique mais savoureuse en l’honneur de l’humour, du dialogue et de la liberté d’expression !Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.

Tarif : 33.00 – 36.00 euros.

Début : 2025-01-10 à 20:00

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13