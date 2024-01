Concours de dressage Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour, vendredi 21 juin 2024.

Concours de dressage Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 08:00:00

fin : 2024-06-23

Nouveau rendez-vous pour les amateurs de Dressage ! Cette année un seul concours, pour démarrer l’été ! Une date à retenir pour voir vibrer les carrières de Pompadour au rythme de l’élégance et de la technique des chevaux de dressage.

Étape du circuit Régional Nouvelle-Aquitaine Pro 3 à Pro 2 et élite préparatoire, Amateur 3 à élite, Jeunes chevaux.

Village exposant et possibilité de restauration sur place.

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine schp.pompadour@gmail.com



2024-01-12