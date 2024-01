Concours de Saut d’Obstacles de printemps Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour, vendredi 3 mai 2024.

Concours de Saut d’Obstacles de printemps Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 08:00:00

fin : 2024-05-05

Concours de saut d’obstacles : National Pro 2 et amateur.

Le CSO de Printemps permet aux cavaliers de s’affronter avec des épreuves pour tous niveaux Amateur et Pro jusqu’à 1m35.

Restauration, buvette et village exposant sur place.

Concours de saut d’obstacles : National Pro 2 et amateur.

Le CSO de Printemps permet aux cavaliers de s’affronter avec des épreuves pour tous niveaux Amateur et Pro jusqu’à 1m35.

Restauration, buvette et village exposant sur place.

EUR.

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine schp.pompadour@gmail.com



L’événement Concours de Saut d’Obstacles de printemps Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze