Démonstration de joutes sur le Rhône Arles, samedi 29 juin 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-29

Sous le soleil éclatant de la Provence, les rives du Rhône se transforment en un spectacle captivant lors d’une démonstration de joutes provençales.

Les barques traditionnelles, ornées de couleurs vives, glissent gracieusement sur les eaux du fleuve. Les jouteurs, habillés en tenues ancestrales, se tiennent fermement sur la proue de leur embarcation, armés de lances étincelantes.



Au son des tambours et des fifres, les jouteurs s’affrontent avec une habileté impressionnante, cherchant l’équilibre parfait entre agilité et force. L’atmosphère est chargée d’une énergie vibrante, mêlant traditions séculaires et passion contemporaine pour ce sport emblématique de la région.

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme d’Arles