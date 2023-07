Zola en concert ! Arkea Arena Floirac, 13 avril 2024, Floirac.

Zola en concert ! Samedi 13 avril 2024, 20h00 Arkea Arena Tarifs : dès 40 €.

Artiste majeur de la scène rap depuis quelques années, il revient en force avec son album « Diamant du bled » et une première partie de tournée à guichets fermés.

Avec un rap Jersey-Drill novateur et des mélodies ultra soignées made by Kore, le rappeur d’Évry a su imposer son identité et sa musique, en témoignent les succès des titres « Amber » , « Toute la journée » ft Tiakola ou « Coeur de Ice » ft Damso.

Incontestable phénomène sur scène, toutes ses apparitions suscitent l’effervescence et chacun de ses shows sont de véritables évènements…

Arkea Arena 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 Centre Équestre de la Burthe Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.arkeaarena.com/event/zola-concert-13-avril-2024-billetterie-bordeaux/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

musique arkea