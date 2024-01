THE OFFSPRING ARENES DE NIMES Nimes, mercredi 26 juin 2024.

THE OFFSPRING & SIMPLE PLAN seront au Festival de NÎMES le 26 Juin 2024 !Après 30 ans de carrière et 40 millions d’albums vendus, le phénomène punk-rock californien THE OFFSPRING a dévoilé début 2021 son 10ème et tout dernier album « Let the bad times roll ». Un projet inspiré par une époque compliquée mais bourré d’énergie et de fraicheur made in THE OFFSPRING. Une recette toujours aussi efficace pour un des groupes qui a œuvré à populariser le punk rock !Depuis leur ascension au début du nouveau millénaire, SIMPLE PLAN s’est imposé comme un élément indélébile de la culture pop. Après avoir vendu plus de 10 millions d’albums dans le monde, le groupe a dévoilé « Harder than it looks » en Mai 2022, un album qui respecte la carrière historique de SIMPLE PLAN tout en allant de l’avant, avec des titres qui resteront les favoris des fans pour les années à venir.

Tarif : 46.00 – 73.50 euros.

Début : 2024-06-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30