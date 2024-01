CALOGERO ARENES DE NIMES Nimes, samedi 22 juin 2024.

CALOGERO reprendra la route des Festivals et sera sur la scène des Arènes de Nîmes le 22 Juin 2024 quelques mois après le début de son A.M.O.U.R TOUR !L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels !

Tarif : 46.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30