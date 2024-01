SHAKA PONK ARENES DE NIMES Nimes, vendredi 14 juin 2024.

SHAKA PONK et DIONYSOS seront au Festival de Nîmes le 14 Juin 2024 ! Après plusieurs années d’absence, c’est le grand retour de SHAKA PONK ! Un show de pure énergie, Punk et Rock n’Roll à ne rater sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !DIONYSOS qui revient à ses premiers amours rock n’roll pour fêter ses 30 ans ouvrira la soirée. Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle de rock n’roll à 360 degrés incluant chansons et mise en scène des personnages emblématiques de l’histoire du groupe qu’ils nous proposeront.

Tarif : 52.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-06-14 à 20:30

Réservez votre billet ici

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30