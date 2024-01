GRAND SPECTACLE ROMAIN ARENES DE NIMES Nimes, samedi 4 mai 2024.

Cette année encore, l’empereur Hadrien offre du pain et des jeux à Nemausus !Dans un décor exceptionnel, Plus de 600 reconstituteurs venus de toute l’Europe vous font revivre l’histoire des Barbares et de la bataille de Teutobourg contre les Romains.Cette histoire riche en rebondissements racontée avec passion vous fera voyager dans le temps et vous plongera au cœur de l’Empire romain.Ne manquez pas ce spectacle inédit, conté par le légendaire praeco, qui saura ravir les petits comme les grands amateurs d’histoire et de culture.

Tarif : 5.00 – 64.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 15:30

Réservez votre billet ici

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30