Archibald – Tout va bien s’passer Café Culturel Le cerf-volant Serres, samedi 6 avril 2024.

Archibald – Tout va bien s’passer Slam poésie chantée Samedi 6 avril, 21h00 Café Culturel Le cerf-volant

Début : 2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

Après plus de 200 dates dans toute la France, des premières parties de Juliette, Melissmell, Pigalle, Daguerre, Govrache, une tournée de 14 dates en première partie de Sanseverino, collaborations (marionnettes, cirque, conte). Archibald est de retour avec un spectacle ébouriffant où l’on retrouve l’écriture puissante et ciselée, caractéristique de ce personnage, qui gratte habilement là où ça gratte en nous rappelant d’apprécier chaque seconde du temps qui passe.

C’est aussi et surtout de son grand-père dont-il nous parle en fil rouge, des liens entre les générations, des traces qu’ils laissent ainsi que de nos apprentissages réciproques.

Du lyrisme décalé des Tiger Lilies au flow percutant du hip-hop, Archibald passe de style en style en un battement d’aile pour mieux nous inviter au voyage, parfois même à l’onirisme.

Accompagné de son ami, technicien et partenaire de jeu, il nous embarque pour un superbe moment musical mais pas que… Soyez curieux ! Un moment unique à partager.

Café Culturel Le cerf-volant 1, route d’Arques 11190 Serres Serres 11190 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://le-cerf-volant.org/portfolio/archibald/ »}]

slam poésie