Archéologie Inversée. L’œuvre de Pierre-Louis Faloci à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, dimanche 1 septembre 2024.

Archéologie Inversée. L’œuvre de Pierre-Louis Faloci à Bibracte Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Une exposition qui retrace l’histoire du projet architectural de Pierre-Louis Faloci pour Bibracte, de ses prémisses en 1992 jusqu’à l’extension du musée en 2024.

Les bâtiments de Bibracte sont le fruit d’une histoire originale, où l’archéologie a nourri le concept initial et où le programme architectural complet n’a cessé d’évoluer depuis trente ans pour répondre aux besoins générés par l’activité archéologique et sa mise en valeur.

Intégration paysagère, cadrage du regard, modularité des espaces, stratigraphie de matériaux sont autant de principes qui nouent une relation intime entre les bâtiments et le lieu.

Lauréat 2018 du Grand Prix national de l’architecture, Pierre-Louis Faloci a reçu en 1996 la prestigieuse Equerre d’argent pour la réalisation du musée de Bibracte. Exposition inaugurale dans la nouvelle salle d’exposition temporaire du musée du 15 juin au 11 novembre 2024. EUR.

Musée de Bibracte Mont Beuvray

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 10:00:00

fin : 2024-11-11 18:00:00



