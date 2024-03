Archéologie de la santé Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux, vendredi 14 juin 2024.

Archéologie de la santé Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, le Temps des cerises vous propose un temps fort sur l’archéologie de la santé à travers une exposition Archéo-capsule de l’INRAP. 14 juin – 13 juillet Le Temps des Cerises Entrée libre

Début : 2024-06-14T14:00:00+02:00 – 2024-06-14T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-13T10:00:00+02:00 – 2024-07-13T19:00:00+02:00

EXPOSITION: ARCHEOLOGIE DE LA SANTE

A quand remonte le soin de l’autre ? Nous pensons souvent que nos lointains ancêtres, occupés à survivre dans un environnement hostile, étaient violents à l’égard des plus faibles, ou que l’altruisme et l’empathie sont des vertus contemporaines. L’archéologie nuance cette vision simpliste. En interprétant les indices matériels, les chercheurs parviennent à reconstituer certaines actions et intentions des hommes du passé : grâce à eux, nous savons que la compassion ne date pas d’hier. La volonté de réparer, de soulager, d’aider les blessés, les malades ou les handicapés est très ancienne. La prise en charge de la vulnérabilité, qu’elle soit sociale, spirituelle ou médicale serait-elle donc constitutive des sociétés humaines ?

Chirurgie d’urgence au silex, prothèse gauloise, ophtalmologie antique : vous découvrirez tout ce que l’archéologie nous révèle des gestes thérapeutiques de nos ancêtres sur leurs semblables grâce à l’archéocapsule Santé conçue par l’Inrap. Et pour illustrer cette exposition : des pièces prêtées par le Musée de l’Histoire de la Médecine à Paris et le service archéologique interdépartementale 78/92.

Tout public. Entrée libre.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

© Antonin Bertrand, Travaux-Pratiques, INRAP, 2018