« Archéocapsules archéologie des sexes » Exposition Temporaire du Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix Châtillon-sur-Seine, samedi 1 juin 2024.

Sur quels éléments les archéologues se sont-ils basés pour identifier le corps retrouvé à Vix comme celui d’une femme, aujourd’hui appelée « Dame » ou « Princesse » de Vix? Pourquoi cette détermination sexuelle fut et est encore débattue ? En quoi cette découverte a fait évoluer notre vision de la société dans laquelle vivait la dame de Vix?

Venez découvrir les réponses à ces question, du 1er juin au 31 août 2024, lors de l’ exposition temporaire du Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix « Archéocapsules archéologie des sexes » conçue et réalisée par l’Institut National de Recherche en Archéologie Préventive (INRAP). Les archéocapsules sont des expositions itinérantes de l’INRAP mettant en perspective une question contemporaine éclairée par l’archéologie. Réalisée sur des supports légers et mobiles, cette exposition s’intègre ainsi aux collections du Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix afin de mettre en lumière l’importance de la différenciation sexuelle dans notre compréhension des sociétés passées. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-30 17:30:00

14 Rue de la Libération

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté accueil@musee-chatillonnais.fr

