Archée Le Grand Sud Lille, jeudi 18 avril 2024.

Archée Créée au Festival d’Avignon en 2021, « Archée » entonne un chant pour faire une place aux femmes, à celles dont l’histoire et la place ont été rendues invisibles. 18 et 19 avril Le Grand Sud Payant

Mylène Benoit, cie Contour Progressif

Jeu. 18 & Ven. 19 avril | 20h

De 6 à 10 € | À partir de 13 ans

Depuis des siècles, voire des millénaires, les femmes sont privées de la reconnaissance de leurs savoirs, de leurs inventions, et des fruits de leurs recherches. Groupe pluriel aux forces complémentaires, les femmes d’Archée, danseuses chanteuses et musicienne, viennent d’horizons différents : Taïwan, Espagne, France, Suède, Israël. Archée travaille une langue où les corps, les voix, les mots et les relations qui se tissent au plateau cheminent vers une proposition d’organisation alternative de la société.

Mise en bouche avec le teaser du spectacle.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du cycle Re-Naître du projet Faire Monde, mené en partenariat avec le Grand Sud, le Tripostal, les Maisons Folies Moulins & Wazemmes, Lieux Culturels Pluridisciplinaires de la Ville de Lille.

Un ensemble de rencontres artistiques et de rendez-vous avec les habitants est construit autour du cycle Re-Naître. Plus de renseignement sur le site internet du Grand Sud et de la compagnie.

Avec Jia-Yu Corti, Hanna Hedman, Clara Lloret Parra, Agnès Potié, Tamar Shelef, Yi-Wei Tien, Bi-Jia Yang et la musicienne Pénélope Michel | Conception, mise en scène Mylène Benoit | Chorégraphie Mylène Benoit avec Célia Gondol, Hanna Hedman, Sophie Lebre, Agnès Potié, Marcela Santander Corvalán, Tamar Shelef, Bi-Jia Yang, Wan-Lun Yu | Création musique et voix Pénélope Michel, Annabelle Playe, Anne-Laure Poulain, Frederic Marchand | Dramaturgie Céline Cartillier | Assistante artistique Lilou Robert | Collaboration artistique Magda Kachouche, Delphine Lermite, Bérengère Vallet | Dramaturgie sonore Manuel Coursin | Création lumière et objets lumineux Rima Ben Brahim | Régie lumière Rima Ben Brahim, Charles Buisine, Caroline Carliez (en alternance) | Régie son Frederic Marchand, Loïc Pécriaux (en alternance) | Costumes Frederick Denis, assisté de Louise Dael | Scénographie Juliette Dupuy / Studio Formule | Construction scénographie Antoine Miserey / Artcomposit | Accessoires Maeva Cunci | Partage de pratiques voix et corps Emilie Domergue (Cri et voix saturée), Marie-Pascale Dubé (Chant de gorge), Laurence Oriou (Kyudo), Nina Santes (travail corps et voix), Corine Sombrun / TranceScience Research Institute (Transe) | Direction technique Caroline Carliez, Greg Leteneur, Franck Titecat, Joris Valet | Directrice de production de la création Fanny Virelizier | Administration de la création Avec Sarah Calvez | Production, diffusion, communication de la création Camille Martin-Sermolini | Stage production, communication Julie Holin | Avec les voix de Anna Agafonova, Vibanghi Ameta, Rima Ben Brahim, Elena Berezovskaya, Claire Bisman, Céline Cartillier, Eva Deligiannidis, Marie-Pascale Dubé, Florence Gravas, Yuika Hokama, Magda Kachouche, Michèle Kachouche, Pierrette Le Berre, Delphine Lermite, Elaine Liu, Camille Martin-Sermolini, Marianne Pichonnat, Marie Pons, Justine Pluvinage, Annabelle Playe, Anne-Laure Poulain, Tamar Shelef, Pin-Wen Su, Fanny Virelizier

Ce projet a été développé lors d’une résidence de Mylène Benoit en 2017 à la Villa Kujoyama avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et de l’Institut français.

Production Contour Progressif | Coproduction Festival d’Avignon / Le phénix scène nationale Pôle européen de création à Valenciennes / National Theater Concert Hall (NTCH) (TAIPEI, Taiwan) / Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale de Beauvais / Les Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans / VIADANSE- Direction Fattoumi/Lamoureux – CCN de Bourgogne France-Comté à Belfort / L’échangeur-CDCN Hauts-de-France / La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux · La Rochelle / Maison de la Culture d’Amiens Pôle européen de création et de production / L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle / Chaillot – Théâtre national de la Danse / Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud / Théâtre des 13 Vents CDN de Montpellier / Abbaye de Maubuisson avec la Villa Kujoyama / Festival NEXT / Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France / Lux, scène nationale de Valence

Avec le soutien de Région Hauts-de-France, Drac Hauts-de-France, Institut Français, Métropole Européenne de Lille, Ville de Lille, Art Zoyd, et pour la 75e édition du Festival d’Avignon : Spedidam

