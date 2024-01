FETE DE LA POMME ET DES SAVEURS D’AUTOMNE Arche de la Nature Yvré-l’Évêque, dimanche 3 novembre 2024.

Yvré-l’Évêque Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-03 14:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

Venez déguster les fruits d’automne.

Croquez à pleines dents les reinettes du Mans, bouets de Bonnétable et autres pommes de Paradis, présentées par les « Croqueurs de pommes ». Les amateurs de machines agricoles retrouveront le pressoir actionné par un percheron et la cidreuse. Vous pourrez déguster le jus fraichement produit. La confrérie des Nouzillards de Lavernat célèbrera le nouzillard, une variété sarthoise de châtaigne. À savourer sans modération, comme les bourdons, tartes, et autres pâtisseries. La confrérie du Chausson aux pommes fera également déguster leurs produits.

Laissez-vous séduire par les interventions de MrZ l’illusionniste et Mzelle Pomme, entre théâtre burlesque de rue et magie percutante.

Arche de la Nature Maison de la Prairie

Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par eSPRIT Pays de la Loire