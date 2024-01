FETE DU MIEL ET DES CONFITURES Arche de la Nature Yvré-l’Évêque, dimanche 18 août 2024.

Yvré-l’Évêque Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 14:00:00

fin : 2024-08-18 18:00:00

Miel et confitures à l’Arche de la Nature… A déguster sans modération!

Fin août, ça bourdonne : extraction et dégustation de miel, découverte de la ruche, vente de miels et produits dérivés, création de bee wrap (emballage en tissu et en cire) sont au programme de cette nouvelle édition. Vous pourrez glaner des conseils auprès du Groupement de

Défense Sanitaire Apicole pour favoriser la bonne santé des abeilles. Les « Abeilles zazous » de Pile-poil et Compagnie voleront au milieu du public en diffusant leur quizz et leurs cadeaux. Et pour toujours plus de gourmandises, marmelades, gelées, confitures à base de fruits, d’orties ou de roses seront à déguster. Cette année, un concours national de confitures et gelée, organisé avec l’Ordre des Maîtres confituriers de France, s’adressera aux professionnels et amateurs.

Arche de la Nature Maison de la Prairie

Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire



