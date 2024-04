Arcadia – Festival du jeu Médiathèque de La Montagne La Montagne, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 –

Gratuit : oui Tout public

Du 16 au 26 avril 2024, un festival sur les jeux : ARCADIA. Il y en aura pour tous les goûts : exposition, rencontres d’illustrateurs de jeux, réalité virtuelle, escape game, jeux de rôle, loup-garou, jeux de société, jeux en bois… avec des partenaires comme La Mal’o Jeux, les archives départementales, l’AJI, les associations Bel Automne, et le Pic Ludique de La Montagne, la maison d’édition indépendante nantaise, Ctrl Zèbre… Que vous soyez joueur occasionnel ou expert, le Festival du Jeu à la Médiathèque de la Montagne offre une variété d’activités pour tous les âges et tous les niveaux. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’univers ludique et de partager des moments mémorables avec la communauté locale. Et ce n’est pas que pour les enfants ! Pour plus de détails sur cet événement qui promet d’éveiller le joueur qui sommeille en chacun de nous, allez sur le site ville-lamontagne.fr

Médiathèque de La Montagne La Montagne 44620

02 40 65 66 24 https://mediatheque-lamontagne.org/