Arcades Musiques | Concert de musique classique Vincent Ling au piano avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin, dimanche 14 avril 2024.

Arcades Musiques | Concert de musique classique Vincent Ling au piano avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

L’association Arcades Musiques vous propose un concert de musique classique avec Vincent Ling au piano avec au programme Beethoven, Chopin, Granados, Mozart et Albéniz.

Né au Royaume-Uni, il s’est produit dans plusieurs lieux prestigieux tels que le Wigmore Hall London, et a donné un récital solo à l’Elgar Room du Royal Albert Hall en novembre 2017. Ayant précédemment étudié au Royal College of Music Junior Department sous la direction de Nataša Lipovšek avec une bourse d’études, il a remporté de nombreux concours au Royaume-Uni, notamment le 1er prix du concours de piano junior intercollégial de la Beethoven Society of Europe en mars 2016, et plusieurs prix au Mid Somerset Festival en mars 2018… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Arcades Musiques | Concert de musique classique Vincent Ling au piano Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2024-03-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides