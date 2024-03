Arcades Musiques | Concert de musique classique Quatuor à cordes Armingaud photo Jesse Overman avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin, dimanche 8 décembre 2024.

L’association Arcades Musiques vous propose un concert de musique classique au programme quatuors de Haydn, Mendelssohn et Schubert. Le Quatuor Armingaud est né de la complicité de quatre musiciens dont l’amitié a mûri de

longues années avant que les circonstances ne leur permettent finalement de se réunir musicalement en formant un quatuor à cordes.L’ensemble se nourrit de la diversité des parcours de chacun. Il forge son identité musicale en s’appuyant sur des années d’expérience au sein d’orchestres nationaux en Europe, en

Asie et aux États Unis, ou d’ensembles de musique de chambre lauréats de nombreux concours internationaux. L’enseignement reçu auprès des plus grands artistes de la discipline

guide son approche esthétique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-08 16:00:00

fin : 2024-12-08

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

