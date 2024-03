Arcades Musiques | Concert de musique classique Duo Ptenza Cirrito piano/clarinette avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin, dimanche 16 juin 2024.

L’association Arcades Musiques vous propose un concert de musique classique avec le duo Potenza Cirrito piano/clarinette. Passionné par la musique de chambre, il a donné de nombreux concerts pour d’importantes associations et organisations musicales italiennes telles que Amici della musica, FOSS Rotary Club, etc. souvent avec la soprano internationale Desirèe Rancatore. Alessandro Cirrito joue sur une Clarinette Buffet-Crampon Legende… Giulio Potenza (°1990) a commencé le piano à l’âge de six ans et est depuis établi comme un pianiste de concert respecté, enseignant et se produisant sur de nombreuses scènes. Il a été invité à jouer dans de prestigieux festivals et salles de concert internationaux, notamment le Martha Argerich Lugano

Project de Lugano, le Bangkok International Piano Festival, le Lofoten Chamber Music Festival en Norvège, le Carnegie Hall de New York… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 17:00:00

fin : 2024-06-16

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

